大分県の人事異動が18日内示され、企業局長に渡辺淳一氏、総務部長に若林拓氏が就任することになりました。 【写真を見る】大分県職員人事異動2025【特別職、部長級、次長級、課長級の名簿一覧掲載】 今回の異動規模は例年より若干多い1804人となっています。特別職では、企業局長に渡辺淳一氏、病院局長に佐藤昌司氏が就任します。 総務部長は、総務省出身で企画振興部長の若林拓氏（40）を起用。また、観光推進体制の強化で観