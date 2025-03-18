３回横浜ＤｅＮＡ１死満塁。筒香の内野安打で先制する＝横浜◆横浜ＤｅＮＡ９−４オリックス（横浜スタジアム）横浜ＤｅＮＡの筒香が４日以来、１８打席ぶりの安打を放った。初回２死走者なしの打席。外角速球を打ち返して三塁線を破る二塁打とし、「今日からすごく感覚が良くなり出した。これを最後まで詰めていけたら、いい状態になる」と納得の表情だった。中軸で起用し続けている三浦監督は「捉えた打球がアウトになってい