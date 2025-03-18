新潟市西区に新たなスーパーが誕生しました。県内最大級の冷凍食品コーナーを設けるなど、共働き世帯の生活を支えることをコンセプトの一つに掲げています。3月18日のオープンを前に17日、地域に住む約30人に向けて内覧会を開いた『イオンスタイル黒埼』。去年2月に閉店した『清水フードセンター黒埼店』の後継となる店で、店舗面積は約3倍に。通路も広々としています。【イオンスタイ