まだまだ気温の低い状態が続いていますが、新潟県内では春を告げる食材が姿を見せ始めています。佐渡市では養殖ワカメの水揚げが始まり、例年にない豊漁に沸いています。3月18日、日が昇り始めた午前6時ごろ、佐渡市の鷲崎漁港を出港した船が向かったのはワカメの養殖場。春の訪れを告げるとされる養殖ワカメの水揚げが始まり、この日は3人がかりでロープを引き上げていきました。すると、光沢のある褐色のワカメが次々に姿