[フランクフルト １８日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのレーン・フィンランド中銀総裁は１８日、ユーロ圏の経済成長はトランプ米政権の貿易戦争ですでに打撃を受けているが、域内の防衛支出急増が見込まれており、経済成長を押し上げる可能性があると述べた。総裁はＭＮＩのウェビナーで「欧州の安全保障状況は明るい材料に乏しいが、予想される防衛費と投資の拡大は少なくとも中期的には域内総生産（Ｇ