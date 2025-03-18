午後6時17分ごろ、愛知県阿久比町内の名鉄河和線の踏切で人身事故が発生し、名鉄河和線は太田川と阿久比の間の上下線で運転を見合わせています。（午後7時現在） 事故のあった列車の乗員と乗客にけがはないということです。 名鉄によりますと、運転再開は午後8時20分ごろの見込みだということです。