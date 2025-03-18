女子プロゴルフツアーの今季第２戦、Ｖポイント×ＳＭＢＣレディスは２１〜２３日に千葉・紫ＣＣすみれＣで行われる。通算１１勝の小祝さくら（ニトリ）は指定練習日の１８日、試合会場で練習ラウンドを行った。前々週の今季開幕戦・ダイキンオーキッドレディス（沖縄・琉球ＧＣ）は予選落ち。強風が吹く難条件に苦戦し「風に対しての打ち方が全然できてなくて球が散らばってしまった。一発の大きいミスだったり、バ〜っと風に