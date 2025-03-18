◆ＭＬＢ東京シリーズｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍカブス―ドジャース（１８日・東京ドーム）ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが１８日、試合前に日米の国歌演奏を務めた。試合前、ダッグアウトに姿を見せ、ドジャース佐々木朗希投手と言葉を交わしたＹＯＳＨＩＫＩは、運び込まれた透明のグランドピアノで米国と日本の国歌を演奏。独特の空気が試合前のフィールドを包み込んだ。ＹＯＳＨＩＫＩがパフォーマンスを行うの