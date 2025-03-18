◆第９７回センバツ高校野球大会第１日▽１回戦花巻東１０―２米子松蔭（１８日・甲子園）大船渡市出身の花巻東・森下祐帆内野手（３年）は「７番・遊撃」で先発。３安打１打点の活躍でチームの勝利に貢献した。初回の第１打席は左前安打。２点リードの３回、２点を追加しなお２死二塁では、変化球を右中間へ運び適時打。両親、祖父母、兄ら家族が見守る中でプレーした遊撃手は「（家族は）大変な中で、応援に来てくれた。み