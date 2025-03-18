商品券配布問題をめぐる石破総理の政治倫理審査会への出席について、自民党は野党側に議決されれば、出席に向けて対応を検討する考えを伝えました。石破総理が当選1回の衆院議員側に10万円相当の商品券を配っていた問題で、野党側は総理に国会の政治倫理審査会に出席し、弁明するよう求めています。こうしたことを受け、きょう午後、自民・立憲民主両党の国対委員長が会談し、自民側は議決された場合には、総理の出席に向けて対応