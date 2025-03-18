総合格闘家の皇治（35＝TEAMONE）が18日、自身のSNSを更新。メジャーリーグの開幕戦、カブス―ドジャース戦の観戦に東京ドームを訪れたことを報告した。「東京ドームに大谷さーんの応援きたデー」とつづった皇治。大きなソファーのある豪華なラウンジでの写真を公開した。隣にはロッテ、ツインズ、阪神で活躍し西岡剛氏の姿もあった。また、続く投稿では「俺のインスタストーリー観てジャビットが会いにきてくれたー。ええ