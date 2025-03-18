Hey! Say! JUMP・伊野尾慧と俳優・伊原六花がW主演する、カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『パラレル夫婦』（4月1日スタート、毎週火曜後11：00）の新キャストが18日、発表された。【画像】『パラレル夫婦』ポスタービジュアル同作は、事故で死別したはずの夫婦が「1日3分、部屋の中だけ再会できる」という“制約だらけの奇跡”に振り回されながらも、「お互いの死の真相」と「不倫の真相」を追う夫婦再生ラブ＆ミス