サッカー日本代表は18日、W杯アジア最終予選のバーレーン戦（20日）、サウジアラビア戦（25日、ともに埼玉スタジアム）に向けて千葉市内でトレーニングを行った。ふくらはぎの負傷から復帰したMF守田英正(29＝スポルティング)は「2試合とも90分フルで出るつもりで準備してきた」と語り、万全の状態であることを強調した。守田はふくらはぎの負傷で1月末から公式戦2試合を欠場。しかし、2月11日の欧州CL・ドルトムント戦で再