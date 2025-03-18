“マイナ免許証”の交付が来週の24日から始まるのを前に、警視庁がマイナンバーカードと免許証を一体化する手続きなどを公開しました。来週の24日から“マイナ免許証”の交付が始まるのを前に、警視庁はきょう、都内の運転免許試験場で、マイナンバーカードに免許証の情報を書き込む様子などを公開しました。“マイナ免許証”は、マイナンバーカードを作る際に6桁から16桁の暗証番号を設定すると、住所を変更しても警察への届け出