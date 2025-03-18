津久見市役所 石破総理肝いりの地方創生への取り組みが4月から始まります。 この「伴走支援制度」の対象に大分県内で唯一、津久見市が選ばれました。 ◆石破首相「中央省庁の職員がいろいろな経験を生かして、 市町村の支援を行う『地方創生伴走支援制度』」 この地方創生伴走支援制度は国の職員が副業的に地方自治体の支援業務を行うもので石破総理は4月から始める方針を明らかにしています。 第1弾として、課題解決に