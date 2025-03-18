大分県庁 埼玉県で発生した下水道管の破損が原因とみられる道路の陥没事故を受けて国は「全国特別重点調査」を行う方針ですが、大分県内では大分市と中津市、日田市で調査が行われることが分かりました。 大分県庁 2025年1月に埼玉県八潮市で起きた道路の陥没事故を巡っては下水道管が腐食し破損したことが原因とみられています。 同様の事故を防ぐため、国は18日、緊急点検に加えて全国およそ500の自治体