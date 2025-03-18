2025年3月14日から11月24日まで、サンシャイン水族館（東京都豊島区東池袋3-1-3）特別展示会場にて「真夜中のいきもの展」が開催されています。希少な生き物を間近で夜や暗闇で活動する生き物に注目した「暗闇」がテーマの特別展です。真っ暗な環境を好む「アカアシモリフクロウ」や「エジプトルーセットオオコウモリ」など、約20種の生き物を展示。それぞれに「夜行性」「洞窟」「発光」のカテゴリー、海・森の生息域のアイコンを