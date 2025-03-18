2025年3月15日から4月6日まで、ホテル雅叙園東京（東京都目黒区下目黒1-8-1）1階「New American Grill "KANADE TERRACE"」にて「さくらアフタヌーンティー」が提供されています。春を感じる桜と季節の食材桜色のスイーツが揃った春らしいアフタヌーンティーは、スイーツ8種、セイボリー3種を楽しめます。スイーツは和の素材と桜を合わせた「桜と塩麹のムース」や「桜と日本酒のパウンドケーキ」などが登場。セイボリーの「スモーク