都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』と『乃木坂46 38thSGアンダーライブ』のコラボレーションが決定した。 （関連：乃木坂46、Ado、SEKAI NO OWARI、マカロニえんぴつ、FANTASTICS、Aooo……注目新譜6作をレビュー） 同イベントは、2025年4月4日～6日に初開催される、新しい都市型フェス。『乃木坂46 38thSGアンダーライブ』は、会期中である4月5日にぴあアリ&#