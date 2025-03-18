現在放送中のTVアニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』第2期「京都動乱」第47話「見事な夜」の場面写真が公開された。 参考：『全修。』が切り開いた新たな“異世界”アニメーターの初恋が変えた“転生”の意味 第2期では、緋村剣心は神谷道場での穏やかな日々ではなく、志々雄真実と対峙する苦難の道を歩む。舞台を東京から京都に移し、新たな出会いと熾烈な戦いが描かれていく。 第47話では、志々雄か