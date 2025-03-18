本日挑戦するのは、「豆腐を最高に美味しく食べる方法」。料理インフルエンサーで異料理人道家の経塚翼さんが自身のX（旧Twitter）で紹介している食べ方です。手間のかかる料理ではなく、材料も工程も超簡単。絹ごし豆腐と片栗粉を混ぜて、フライパンでこんがり焼き、鶏ガラスープの素をベースにした塩タレを絡めるだけ。とっろとろ～な食感が、たまらんそうです♡それに、豆腐と片栗粉なので罪悪感