全国有数の生産量を誇る長崎市の「ハウスビワ」。 本格的な出荷を前に出発式が行われました。 糖度13度以上。 初夏を感じさせるみずみずしさと、甘さが特徴の「長崎早生」。 去年秋に気温が高く乾燥した状態が続き、生育が遅れたことから、今年は去年と比べ、１週間ほど遅い今月3日から出荷が始まりました。 （長崎ハウスびわ部会 森 純幸 部会長） 「いつも以上に甘みがあって、ジューシー