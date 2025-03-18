【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アフターパーティでは、Stray Kidsのバンチャンと談笑する姿も！ フェンディ 2025-26年秋冬 ウィメンズ・メンズコレクションに参加した、「フェンディ（FENDI）」のジャパンブランドアンバサダーを務めるTWICEおよびMISAMOのメンバーMINAに密着したスペシャルムービーが公開。 今回ミラノ・ファッションウィークが初参加となるMINA。動画