◇オープン戦巨人2―5日本ハム（2025年3月18日エスコンF）巨人・甲斐が言葉で、先発した井上を立ち直らせた。この日の井上は制球に苦しみ、先制した直後の2回に同点とされた。3回は先頭・水谷の出塁を許すと1死後にレイエスには四球。ここで甲斐が井上の元へ行き「思いきって来い」と一言。井上も「気持ちを込めて話してくれた」と感謝すると後続を連続三振で断ち、この回を無失点に封じた。試合後、甲斐は「若いピッ