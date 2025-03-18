ドジャースが誇る重量打線にまさかのアクシデント発生だ。来日後、体調不良を訴えていたムーキー・ベッツ内野手に続き、開幕戦直前でフレディ・フリーマン内野手が急きょスタメンから外れると発表された。 ■欠場理由は現在不明 東京ドームでカブスとの開幕戦を迎えたドジャースは18日、スタメンが発表。当初フリーマンは「3番一塁」でラインナップに名を連ねていたが、試合開始30分