新潟国際情報大学と県立巻高校が、専門的な教育の提供について連携協定を結びました。 14日、巻高校の吉川校長と新潟国際情報大学の越智学長が締結式に臨みました。協定により、新潟国際情報大学は『データサイエンスなどの専門的な情報』を巻高校に提供。巻高校は、生徒の進路選択や学習に役立てます。 また、双方の学生と教員が意見交換したり、共同で地元企業と交流を図る場を設けます。 ■巻高校 吉川保校長