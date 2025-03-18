日経平均株価 始値37868.57 高値38004.20(10:46) 安値37822.87(09:28) 大引け37845.42(前日比 +448.90 、 +1.20％ ) 売買高18億9378万株 (東証プライム概算) 売買代金 4兆5850億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅高で3日続伸、欧米株の全面高を好感 ２．フシ目の3万8000円台を一時回復、