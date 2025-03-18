第14次五カ年計画期間の重点プロジェクトである上海-南京-合肥高速鉄道の上海-南京区間の建設工事において、画期的な進展がありました。上海から重慶や四川省の省都成都を結ぶ高速鉄道の重要な制御プロジェクトの一つである崇太長江トンネルで17日、水中掘削が5000メートルを突破しました。画期的な進展の背景には、中国のインテリジェント掘削機の革新的な研究開発があります。中国が独自に開発した世界最大径の高速鉄道シールド