²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¡Ê55¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTOKYOFM¡ÖBlueOcean¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ø¤Î²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿¹¹â¤Ï1987Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1999Ç¯¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹¾¸ýÍÎ²ð¤ò·ëº§¡£2000Ç¯2·î¤ËÄ¹½÷¡¢2002Ç¯5·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤òÍ¥Àè¤·¡¢°ì»þ·ÝÇ½³èÆ°¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤â¥»¡¼¥Ö¡£2012Ç¯¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµ¡¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼