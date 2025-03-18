18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比90円高の3万7710円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万7845.42円に対しては135.42円安。出来高は1874枚となっている。 TOPIX先物期近は2764.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.06ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物