18日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝149円78銭前後と、午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝164円04銭前後と19銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース