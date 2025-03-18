全国で１〜２月、警察官を装った特殊詐欺事件が計１０３９件（速報値）発生し、被害総額は計約１０６億２０００万円に上ったことが、警察庁のまとめでわかった。実在する警察本部や警察署の番号からの詐欺電話が多く、同庁が注意を呼びかけている。警察庁によると、末尾が「０１１０」など実在する警察本部や警察署の番号からの電話が目立った。「＋」で始まる国際電話のほか、「＋」がない正規の番号も多く含まれていた。主