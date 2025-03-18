歌手の小柳ルミ子が、18日までにインスタグラムを更新。40年以上の付き合いになる“妹”との2ショットに反響が集まっている。【別カット】食事を楽しむ小柳ルミ子の“妹”小柳は「美幸ちゃんとガールズトーク先日可愛い妹川中美幸ちゃんと2人っきりでガールズトークして来ました」とつづり、歌手・川中美幸とハートマークを作ったり、食事を楽しんだりする2ショットを投稿。続けて「も〜40年以上のお付き合いその間