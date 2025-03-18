星野源の冠音楽番組『おげんさんといっしょ ファイナル』が、NHK総合にて3月27日22時から生放送されることが決まった。【写真】2023年の放送では羽生結弦がおげんさんの“弟”におげんさんファミリーが超ハイクオリティーの音楽を奏でる異色の音楽番組として、2017年の放送開始以来8年間、さまざまな形で音楽の魅力を届けてきた『おげんさんといっしょ』が、2年7ヵ月ぶり、第7弾となる今回の放送でフィナーレを迎える。生放