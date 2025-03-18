ハワイアンカフェ ISLAND ANNEX 3月に2店舗オープン ハワイアンカフェ『アイランドアネックス』がラシックとイオンモール常滑に、それぞれ3月7日(金)と３月10日(月)にオープンしました。 愛知県西尾市の吉良ワイキキビーチや久屋大通パークに出店している本格ハワイアンレストラン『ザ・アイランド』の新業態です。 アサイーボウルをはじめとしたハワイアンスイーツやスムー