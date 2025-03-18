ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが18日、自身のインスタグラムを更新。豪華なドレス姿を公開した。 【写真】本当にお姫様みたい！ドレスがお似合いです 東京・国立西洋美術館で開催中の「西洋絵画、どこから見るか？」展で音声ガイドのナレーターを担当。美術館に行くことは「整う」、癒やしの時間という日比アナは「音声ガイドにはこれまでもたくさんの発見をもらってきたので 今回自分がそんなお役目を