元中日投手で、昨年にいちごを取り扱う「三ツ間農園」をオープンさせた三ツ間卓也氏（32）が18日、X（旧ツイッター）を更新。いちご刈りの無断キャンセルが相次いでいると明かした。「いちご狩り毎回無断キャンセルが出るのがしんどいな…」と書き出した上で「お電話すると、『あっ！無理だと思って諦めて行きませんでした。』このような回答が多いので1日の予約枠をドタキャンありきで多めに設定するのも…心が痛い」と投稿。