糸魚川市の海洋高校はノドグロの養殖技術を高めようと近畿大学と共同で研究に取り組んでいて、約2万尾の稚魚を海へ放流しました。水槽の中で元気に泳ぐ小さな魚。高級魚・ノドグロの稚魚です。水産を専門的に学ぶ糸魚川市の海洋高校はノドグロの養殖技術を高めようと2018年から近畿大学と共同で研究に取り組んでいます。「白身のトロ」とも呼ばれ、新潟を代表する高級魚 ノドグロ。正式名称は「アカムツ」ですが、口の中が黒いこと