任期満了に伴う石川県能登町の町長選挙が18日告示されました。再選を目指す現職と新人あわせて3人が立候補を届け出、5日間の選挙戦に入りました。能登町長選に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、再選を目指す現職の大森凡世候補・62歳と、新人で前町議会議員の𠮷候補・53歳、同じく新人で元会社員の鳥井俊介候補・44歳の3人です。現職の大森候補「復興・再建の道筋をしっかりと」無所属・現職 大森凡世候補「復