鶴岡市の鶴岡浄化センターで、電気設備の動力ケーブルが大量に盗まれたことがわかりました。 盗まれた動力ケーブルは合わせて、およそ１５０メートル、重量は４３０キロほどで、被害額はおよそ２５万円相当だということです。 市では今月１４日に警察署に被害届を出したということです。