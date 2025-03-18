◇MLB東京シリーズ開幕戦 カブスードジャース(18日、東京ドーム)ドジャースは試合開始直前にスタメンが変更されました。3番ファーストに入っていたフレディ・フリーマン選手が外れ、マイケル・コンフォート選手が7番レフトへ。ファーストにはレフトで出場予定だったキケ・ヘルナンデス選手が入ります。また打順は3番にテオスカー・ヘルナンデス選手、4番にウィル・スミス選手、5番にマックス・マンシー選手のラインアップとなって