18日(火)は青空が広がりましたが空気が冷たく、朝は雪の降ったところもありました。そして、19日(水)は各地で雪や冷たい雨が降りそうです。 ◆19日(水)午前9時の予想天気図 関東付近の低気圧周辺の湿った空気が県内にも流れ込むでしょう。この影響で県内は雪や雨が降り、また沿岸部を中心に風も強まりそうです。 ◆今後の天気の移り変わり 18日(火)夜9時は広く晴れ間が出ますが、湯沢町など群馬との県境では雪の降るところ