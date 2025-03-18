「ウエスタン、阪神４−３ソフトバンク」（１８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は延長１０回タイブレークの末、ソフトバンクの失策でサヨナラ勝ちを収めた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−タイブレークは平田２監督人生で初めての経験「初めてですよ。タイブレークは後攻の方が有利だよね。有利不利あるというかね、１点取られたら最悪でも引き分けだっていう。気持ち的にも楽だもんね」−３安打の井坪に