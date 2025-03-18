◇第97回選抜高校野球大会第1日1回戦健大高崎3−1明徳義塾（2025年3月18日甲子園）第3試合で、昨春王者で史上4校目の春連覇を狙う健大高崎（群馬）が昨秋四国大会優勝の明徳義塾（高知）を延長戦の末に下し、初戦突破を果たした。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速158キロのエース・石垣元気（3年）は左脇腹を痛めており、ベンチスタート。背番号10の左腕・下重賢慎（3年）が先発登板した。下重は走者を背負いながら、