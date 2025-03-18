記者会見する自民党の松山政司参院幹事長＝18日午後、国会自民党の坂本哲志国対委員長は18日、立憲民主党の笠浩史国対委員長と会談し、年金制度改革法案を4月中下旬に国会提出したいとの意向を伝えた。4月18日か25日を想定している。自民は3月19日に厚生労働部会を開き、法案提出の是非も含めて議論する予定だ。改革案は、少子高齢化で落ち込む給付水準を改善するのが目的だが、中小企業などの保険料負担増を伴う。夏に参院選