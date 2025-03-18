5回、日本ハム・清宮幸が右越えに本塁打を放つ＝エスコンフィールド日本ハムは中軸の野村、清宮幸太郎が連続本塁打を放った。立て続けに左右にアーチをかけ、存在感を示した。投げては山崎が要所を締め、六回途中まで2失点にまとめた。巨人の井上は球威で押し込み、4回を1失点。岡本は2安打。