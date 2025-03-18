横断歩道を渡っている歩行者がいるにもかかわらず、一時停止せず、歩行者の通行を妨げたとして周南警察署は18日、下松市に住む54歳の女を現行犯逮捕しました。周南警察署によりますと容疑者は、18日午後0時半ごろ、周南市桜木町の国道2号交差点を乗用車で右折した際、交差点出口の横断歩道を渡っている歩行者がいるにもかかわらず、一時停止せず、歩行者の通行を妨げた疑いがもたれています。現認した警察官が乗用車を追跡し、女に