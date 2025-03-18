全国の大学生が、オンラインで高校生の学びをサポートします。 県立松浦高校が、教育大手ベネッセコーポレーションの学習支援サービスを導入することになり、17日に連携協定を結びました。 協定を結んだのは、松浦市と県立松浦高校、ベネッセコーポレーションの3者です。 松浦高校は、市内で唯一の高校ですが、市内の中学生の約6割が別の高校に進学しているほか、大学に進学する