日本郵便の千田社長ら14人を処分です。日本郵政グループ4社は18日午後に会見を行い、ゆうちょ口座の情報を本人の同意なく保険の勧誘に不正に流用していた問題で、14人の役員報酬を最大で30％、3カ月減額とする処分を発表しました。また、18日付で金融庁から報告徴求命令を受けたと明らかにしました。