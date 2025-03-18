XJAPANのYOSHIKIが18日、東京ドームで開催されたMLB日本開幕東京シリーズ「シカゴ・カブス−ロサンゼルス・ドジャース」戦で、米国国歌と君が代のピアノ生演奏を披露した。昨年10月に受けた3度目の首の手術により長期療養中だったが、日米のスター選手ひしめく歴史的な大舞台に登場し、手術後初めて公の場でパフォーマンスを行った。YOSHIKIが場内アナウンスで紹介されると、東京ドームに拍手と歓声が湧き起こった。この日までに